“Il corpo di Viviana Parisi era visibile ai piedi del traliccio già dal 4 agosto” (Di lunedì 24 agosto 2020) Il corpo di Viviana Parisi si trovava nel luogo del ritrovamento già dal 4 agosto Viviana Parisi è morta il giorno stesso della fuga, lunedì 3 agosto, e il suo corpo si trovava nel luogo in cui è stato ritrovato già dal 4 agosto: è quanto emerge dall’esame dei fotogrammi che la procura ha avviato giovedì scorso. “Dopo una prima elaborazione ed ingrandimento il consulente ha verificato che già alle ore 10,15 circa del mattino del 4 agosto, era visibile ai piedi del traliccio il corpo di Viviana Parisi, verosimilmente nella identica posizione in cui qualche giorno dopo veniva ritrovato”, si legge in una nota diffusa ... Leggi su tpi

