Il bimbo sta annegando in piscina, l’amichetto di tre anni lo salva: il video fa il giro del mondo (Di lunedì 24 agosto 2020) Sta facendo il giro del web un video pubblicato su Facebook. Nelle immagini un piccolo di tre anni, come ha poi raccontato la mamma, salva il suo amichetto che sta annegando in piscina. I due piccoli, come si vede, sono soli a bordo piscina quando uno dei due scivola accidentalmente dentro la vasca. L’azione dell’altro è velocissima, lo afferra per una mano e lo trae in salvo. “È un avviso per chi ha una piscina e bambini piccoli – ha scritto la mamma di Arthur Poliana Console de Oliveira, che ha pubblicato il video sui social – Sono bastati trenta secondi di negligenza, ma lui è stato veramente un eroe”. La storia del piccolo Arthur ha fatto in pochi giorni il ... Leggi su ilfattoquotidiano

arcadiaMMXV : Seppelliteli vivi entrambi, con abbondante acqua e aria, ma in fretta, prima che 'sta troia rimanga incinta un'altr… - ilfattovideo : Il bimbo sta annegando in piscina, l’amichetto di tre anni lo salva: il video fa il giro del mondo - Noovyis : (Il bimbo sta annegando in piscina, l’amichetto di tre anni lo salva: il video fa il giro del mondo) Playhitmusic - - lux07876336 : RT @Lymperatore: Qual è il vostro antistress? Oggi restiamo a casa a rilassarci, il bimbo era un po’ agitato quindi gli ho dato il suo cal… - tonixxyz : RT @Lymperatore: Qual è il vostro antistress? Oggi restiamo a casa a rilassarci, il bimbo era un po’ agitato quindi gli ho dato il suo cal… -

Ultime Notizie dalla rete : bimbo sta Il bimbo sta annegando in piscina, l’amichetto di tre anni lo salva: il video fa il giro del mondo Il Fatto Quotidiano Rischia di annegare in piscina: bimbo 3 anni lo salva/ Video “Un eroe mandato da Dio”

Bimbo di 3 anni cade in piscina e rischia di annegare: amichetto coetaneo lo salva, il video. La mamma: “un eroe mandato sulla terra da Dio” Una giornata di divertimento sarebbe potuta finire in trage ...

Niger, ci si abitua a tutto qui: ai morti in mare, ai colpi di Stato. Non alla pioggia

Non c’è nulla di nuovo sotto il sole, ci ricorda il libro del Qoelet. Afferma senza timore che c’è un momento per tutto e un tempo per ogni cosa sotto il cielo. Il saggio del libro conclude che tutto ...

Bimbo di 3 anni cade in piscina e rischia di annegare: amichetto coetaneo lo salva, il video. La mamma: “un eroe mandato sulla terra da Dio” Una giornata di divertimento sarebbe potuta finire in trage ...Non c’è nulla di nuovo sotto il sole, ci ricorda il libro del Qoelet. Afferma senza timore che c’è un momento per tutto e un tempo per ogni cosa sotto il cielo. Il saggio del libro conclude che tutto ...