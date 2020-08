Gli italiani sempre più lontani dalla chiesa. In aumento gli atei (Di lunedì 24 agosto 2020) Lo scenario descritto dal noto sociologo torinese Franco Garelli nel suo ultimo libro intitolato “Gente di poca fede. Il sentimento religioso nell’Italia incerta di Dio” restituisce un quadro religioso di un paese in cui crescono l’ateismo e l’agnosticismo tra i giovani, i seguaci di altre fedi e culture, nuove domande e percorsi spirituali. Triplicati gli atei negli ultimi 25 anni Qualche giorno fa il quotidiano la Stampa ha pubblicato un’infografica dalla quale emerge come sia mutato negli ultimi anni il sentimento religioso degli italiani. ll 30% degli italiani crede che Dio non esista, basti pensare che 25 anni fa era appena il 10%; Il 23% invece ritiene che in Dio credano solo le persone più ingenue e illuse, nel 1990 la pensava in questo ... Leggi su quotidianpost

