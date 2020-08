Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno mentito a tutti. Ecco l’indizio (Di lunedì 24 agosto 2020) Giulia e Andrea hanno mentito Il pubblico di Uomini e Donne segue con interesse le vicende sentimentali delle coppie nate nello studio. Sara Shaimi e sonny Di Meo sono sempre più innamorati e a breve parteciperanno alla nuova edizione di Temptation Island. Molti credono che sia inopportuno, dal momento che stanno insieme da pochi mesi. Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo sono partiti per Ibiza, dopodiché riprenderanno la convivenza in Italia. Anche un’altra coppia è stata vista in una località balneare, ma è stata fortemente criticata. Si tratta di Giulia De Lellis e Andrea Damante. I due avevano lasciato intendere di aver preso un periodo di pausa per fare chiarezza con i propri sentimenti. Nel frattempo si ... Leggi su kontrokultura

