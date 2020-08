Giugliano, amministrative: l’ex assessore Paolo Conte si candida nella lista ‘Giugliano Libera’ (Di lunedì 24 agosto 2020) Giugliano. In campo anche Paolo Conte. L’ex assessore giuglianese con delega al bilancio, al mercato ortofrutticolo, all’agricoltura e alla pesca sarà candidato nella lista ‘Giugliano Libera’ a sostegno del già sindaco Antonio Poziello. “Ho accettato l’invito di Antonio Poziello di concorrere per l’elezione al Consiglio comunale della città in cui sono cresciuto. Dalla stessa parte, per coerenza. Avrei … L'articolo Giugliano, amministrative: l’ex assessore Paolo Conte si candida nella lista ... Leggi su teleclubitalia

Quattro partiti e 4 liste civiche per Giuseppe Pietro Maisto, candidato sindaco del centrodestra. La coalizione si è compattata intorno al nome dell’ex consigliere regionale che è riuscito ad aggregar ...

Elezioni Amministrative Giugliano. Le 8 liste complete di Nicola Pirozzi

Gennaro di Gennaro, Giuseppe d’Alterio, Marilena Maisto, Luigi Valletta, Vincenzo Riccardo, Daniela Cesaro, Domenico Mallardo, Elisabetta Visconti, Giuliana Di Nardo, Antonio Cammino, Assunta Malavita ...

