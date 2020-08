Foulon abbraccia il Benevento e saluta il Beveren: il messaggio del terzino (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDaam Foulon è ufficialmente un nuovo giocatore del Benevento. Il terzino belga ha firmato un contratto triennale e ha voluto salutare il Waasland Beveren, suo ormai ex club, con un post pubblicato sui suoi canali social: “Oggi è il giorno in cui saluto tutto e tutti a Beveren, decisione che non ho preso in un istante. Mi sono sempre sentito a casa con i tifosi, mi sono state date opportunità e tempo per svilupparmi, nelle cadute e nelle risalite. Non siamo diventati campioni, ma sono molto orgoglioso di aver giocato al Beveren. Sono grato a tutti nel club, dall’allenatore ai giocatori, allo staff medico e alla società, senza dimenticare i tifosi per tutto il supporto che ho ricevuto. Durante i miei ... Leggi su anteprima24

