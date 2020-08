Empoli, presentato Dionisi: “Qui credono in me, valorizzerò i ragazzi” (Di lunedì 24 agosto 2020) Oggi è stato presentato il nuovo allenatore dell’Empoli, Alessio Dionisi. Vi avevamo anticipato l’interesse della società toscana nei confronti di Dionisi, queste le parole del neo tecnico in conferenza stampa: “Ho avuto la percezione che il presidente e il direttore credano fortemente in me. Avere la possibilità di allenare questa squadra è una cosa di cui vado molto orgoglioso. Il nostro minimo obiettivo è valorizzare i ragazzi”. Foto: sito ufficiale Empoli L'articolo Empoli, presentato Dionisi: “Qui credono in me, valorizzerò i ragazzi” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Il ds dell’Empoli, Pietro Accardi, ha parlato durante la presentazione del nuovo allenatore degli azzurri Dionisi. Il dirigente ha parlato anche di mercato e si è soffermato sul centrocampista di prop ...

Il direttore sportivo dell'Empoli Pietro Accardi, durante la presentazione del nuovo allenatore Dionisi, ha parlato così di Zurkowski: "Sul mercato ci stiamo muovendo in condivisione con il mister. Ce ...

