eFootball PES 2021 fa il pieno di stelle: Lionel Messi e Cristiano Ronaldo saranno sulla copertina della Standard Edition (Di lunedì 24 agosto 2020) Nella giornata di oggi, Konami Digital Entertainment B.V. ha svelato la copertina ufficiale della Standard Edition di eFootball PES 2021 Season Update, in arrivo nei negozi dal prossimo 15 settembre.Tale copertina vanterà la presenza di due delle più grandi leggende del calcio: Lionel Messi del Barcellona e Cristiano Ronaldo della Juventus. In aggiunta a questi due mostri sacri, ci saranno anche due astri nascenti, Marcus Rashford del Manchester United e Alphonso Davies del Bayern Monaco, portando il totale a 4 calciatori.Qui di seguito, vi riportiamo un piccolo estratto del comunicato stampa per meglio illustrare i protagonisti della ... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : eFootball PES eFootball PES 2021: svelata la copertina ufficiale con Lionel Messi e Cristiano Ronaldo Everyeye.it Il Pisa vince il primo campionato BeSports

Pisa Sporting Club campione del primo torneo BeSports

