Coronavirus, due tentatrici di 'Temptation Island' ricoverate dopo le vacanze vip in Sardegna (Di lunedì 24 agosto 2020) La dolce vita in Costa Smeralda è finita nel peggiore dei modi per Ilaria Gallozzi e Beatrice De Masi, conosciute al pubblico per essere state tentatrici a 'Temptation Island'. Le ragazze sono finite ... Leggi su tgcom24.mediaset

RaiNews : #Coronavirus, ISS: il 63,8% dei nuovi casi trovato con screening, 31% sintomatici. L'Italia in fase epidemiologica… - RaiNews : #Coronavirus, #Oms: 'Due anni per fermare la pandemia'. Nel mondo oltre 23 milioni i contagiati. Germania: più di 2… - repubblica : Richard Gere: 'Ho perso due cari amici per il Covid. Attenti, è una cosa seria” - infoitinterno : Coronavirus Lombardia, +239 positivi e 4 decessi: «Due terzi dei casi al rientro dall’estero» - Federic98234963 : RT @TgrBasilicata: Su 283 tamponi nel weekend in Basilicata 5 sono positivi al #coronavirus. Si tratta di 2 albanesi di rientro a Rotond… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus due Coronavirus, due provocatrici di "Temptation Island" ricoverate dopo le vacanze vip in Sardegna TGCOM Sardegna, altre due strutture per asintomatici e negativizzati

Cagliari, 24 ago. (askanews) - La Regione Sardegna ha individuato altre due strutture per ospitare e gestire gli asintomatici positivi ma anche i pazienti negativizzati dal Coronavirus. Vanno ad aggiu ...

Coronavirus in Perù, polizia irrompe alla festa clandestina durante il coprifuoco: 13 morti

Tragedia in Perù, dove una festa clandestina in discoteca, non autorizzata per via delle misure anti-contagio da Coronavirus, è finita in tragedia dopo l'intervento della polizia. Secondo quanto ripor ...

Cagliari, 24 ago. (askanews) - La Regione Sardegna ha individuato altre due strutture per ospitare e gestire gli asintomatici positivi ma anche i pazienti negativizzati dal Coronavirus. Vanno ad aggiu ...Tragedia in Perù, dove una festa clandestina in discoteca, non autorizzata per via delle misure anti-contagio da Coronavirus, è finita in tragedia dopo l'intervento della polizia. Secondo quanto ripor ...