Checco Zalone, video per invitare ad assistere “con la mascherina” al suo film L'attore e regista pugliese al pubblico romano (Di lunedì 24 agosto 2020) Di seguito il comunicato: <<Fate i bravi, con la mascherina! E mi raccomando, distanziatevi… dal film proprio!>>, è il video che Checco Zalone con il suo inconfondibile accento Made in Puglia, ha inviato a i ragazzi del Cinema America di Roma, per l’ultima serata dedicata agli appassionati di cinema all’aperto, che avrà luogo stasera a Ostia. Un invito a non mancare, ieri sera a Ostia al Porto Turistico di Roma, dove dalle ore 21.15 a ingresso gratuito, è stato proiettato “TOLO TOLO”, film protagonista dell’ultimo appuntamento sul litorale romano de “Il Cinema in Piazza”, iniziativa a cura dell’Associazione Piccolo America. Le proiezioni de “Il Cinema in Piazza” ... Leggi su noinotizie

