Chanel Totti finisce in copertina a 13 anni, il web insorge (Foto) (Di lunedì 24 agosto 2020) Chanel Totti, la primogenita di Francesco Totti ed Ilary Blasi, ha da poco compiuto 13 anni. Avevamo letto gli auguri speciali che papà Francesco le aveva dedicato sui social manifestandole tutto il suo amore ed il suo orgoglio. Adesso si torna a parlare dei due dal momento che sono finiti entrambi sulla copertina di un noto settimanale italiano. Una Foto che avrebbe potuto rappresentare un semplice momento di relax al mare per la famiglia Totti ma che ha sollevato, invece, un vero putiferio sul web. In molti, infatti, si sono detti indignati perché la Foto in questione non mostra solo il rapporto padre/figlia ma tende a mettere in risalto il fisico della tredicenne. Cos’è accaduto? Vediamolo. Chanel ... Leggi su kontrokultura

stanzaselvaggia : Francesco Totti rimprovera la direttrice di Gente Monica Mosca per le foto al mare di sua figlia. - Linkiesta : In America c’è il ragazzino che diventa eroe solo perché balbetta. Da noi la ragazzina (famosa) che diventa vittima… - repubblica : Chanel Totti in copertina su Gente, l'ira di papà e mamma Ilary: 'Mercificazione del corpo di un'adolescente' [aggi… - m_giallorosso : RT @romanewseu: Chanel #Totti in bikini: #Moige denuncia #Gente all’Ordine #ASRoma - sano_scettico : RT @sono_farmaci: Il (grande) @Totti rimprovera il direttore di Gente per aver messo in prima pagina il sedere della figlia 13enne. Da not… -