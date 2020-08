Calciomercato Atalanta – Il futuro di Zapata (Di lunedì 24 agosto 2020) Il futuro di Duvan Zapata è in bilico in quanto il centravanti dell’Atalanta potrebbe lasciare i nerazzurri di mister Gasperini. Il centravanti colombiano, reduce da una stagione da 19 gol in 33 partite, è uno dei nomi richiesti da Andrea Pirlo per sostituire Gonazalo Higuain. Zapata è richiesto anche all’estero, da due squadre di premier, soprattutto dall’Atletico Madrid che è alla ricerca di un sostituto di Diego Costa. L’Atalanta non chiuderebbe nessuna strada e fissa il prezzo tra i 50 e i 55 milioni di euro. Il ds Sartori nel frattempo cerca di rafforzare la rosa a disposizione di mister Gasperini portando avanti le trattative per Florian Thauvin del Marsiglia e Aleksey Miranchuk della Lokomotiv Mosca. Calciomercato ... Leggi su giornal

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Atalanta Calciomercato, l'Atalanta su De La Vega del Lanus: lo volevano Inter e Genoa Sky Sport Atalanta, da Thauvin e Miranchuk al giovane De la Vega: gli obiettivi a centrocampo

Ormai Bergamo è diventata una piazza importante e l’Atalanta ha tutta l’intenzione di continuare a crescere. Le le vie del mercato sono infinite e, a dimostrazione di questo, gli obiettivi della Dea a ...

Calciomercato, dal Belgio: “Il Torino sulla buona strada per Vojvoda”

Il Torino balza in pole per Mergim Vojvoda, laterale destro dello Standard Liegi. E’ quanto riporta il quotidiano belga Le Soir, che svela come i granata siano tornati davanti all’Atalanta nella corsa ...

