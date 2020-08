Bomba d'acqua a Cortina. Strade trasformate in torrenti (Di lunedì 24 agosto 2020) Cortina d'Ampezzo, 24 agosto 2020 - Dopo il nubifragio che ieri ha sconvolto Verona, Vicenza e Padova, stasera l'ondaa di maltempo si è abbattuta su Cortina , con una impressionante " Bomba d'acqua " ... Leggi su quotidiano

Agenzia_Ansa : Bomba d'acqua su Cortina, strade come fiumi #ANSA - JayGatb : RT @Corriere: Bomba d’acqua a Cortina: allagamenti ed esondazioni - AnnaMar74773335 : RT @Agenzia_Ansa: Bomba d'acqua su Cortina, strade come fiumi #ANSA - fisco24_info : Bomba d'acqua a Cortina, fiume di fango nelle strade : All'Adnkronos il sindaco Gianpietro Ghedina:'Ora la situazio… - alexarmuzzi : RT @Corriere: Bomba d’acqua a Cortina: allagamenti ed esondazioni -

Fiumi come torrenti a Cortina D'Ampezzo in seguiito a una violenta bomba d'acqua: allagate molte zone della cittadina, mentre alcuni rii minori sono esondati e si contano molti scantinati invasi dalla ...