Amatrice, lo schiaffo di Pirozzi al governo: “Non partecipo alle commemorazioni, chiedete scusa” (Di lunedì 24 agosto 2020) Roma, 24 ago – «Oggi dovevate soltanto salire qui su, guardare il vuoto intorno dopo 4 anni, sentire il dolore delle PERSONE rimaste a sopravvivere e chiedere scusa, NON parlare di ricostruzione in partenza. Per questo io non c’ero!». Alla commemorazione per il quarto anniversario dalla tragedia che investì Amatrice fa un rumore assordante l’assenza dell’ex sindaco – e attuale consigliere regionale del Lazio – Sergio Pirozzi, che in un post al vetriolo spiega i motivi della propria defezione. E motivi di polemica ce ne sono, davvero molti. Se si prescinde dalla solita auto-referenziale e celebrativa comunicazione istituzionale di Palazzo Chigi, con annuncio della presenza di Conte alla commemorazione e relativa, immancabile passerella, lo spettacolo a cui si assiste è ancora oggi quello della ... Leggi su ilprimatonazionale

