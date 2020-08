ADL: “Nuova maglia? Se uno non si lamenta non può essere tifoso del Napoli” (Di lunedì 24 agosto 2020) Risponde senza mezzi termini, attraverso i microfoni di Radio Kiss Kiss, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis alle polemiche nate in città per la nuova maglia della squadra partenopea. Queste le sue parole: “Io vi ho seguito per le vostre lamentele, a parte che se uno non si lamenta non può essere tifoso del Napoli, è giusto che vi lamentiate”. Foto: Twitter Napoli L'articolo ADL: “Nuova maglia? Se uno non si lamenta non può essere tifoso del Napoli” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

