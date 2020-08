Vinales senza freni! Si lancia a 310Km/h (Di domenica 23 agosto 2020) Vinales senza freni al GP di Styria. Paura per Maverick Vinales al GP di Styria, in Austria. Il giovane pilota del Team Yamaha Monster Energy è stato costretto ad un salvataggio senza precedenti a causa di un grave problema ai freni. Lo spagnolo si è lanciato dalla moto a 220 km/h! Alla curva 1 del giro 17, infatti, Maverick ha capito di non riuscire ad arrestare la M1 in corsa che stava procedendo a forte velocità contro le barriere. Paura al Gp di Styria, pericolo scampato per Vinales Vinales senza freni – Dopo l’incidente Morbidelli-Zarco, anche oggi il RedBull Ring ci ha “regalato” un’immagine spaventosa che, per fortuna, si è conclusa senza conseguenze. Protagonista di ... Leggi su sport.periodicodaily

