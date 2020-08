Si a mascherine e Città Spettacolo, Mastella avvisa i giovani (VIDEO) (Di domenica 23 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Clemente Mastella ritorna a parlare alla città di Benevento con un VIDEO-messaggio domenicale, proprio come nel periodo del lockdown. Uso della mascherina, distanziamento sociale e Benevento Città Spettacolo si farà; questi i proclami fatti dal sindaco di Benevento. Clemente Mastella invita ad un uso corretto e responsabile della mascherina, di usarla quando si va nei negozi, nelle piazze e ci si rende conto che non c’è possibilità di mantenere il distanziamento fisico. “Benevento Città Spettacolo si farà“, queste le parole del sindaco che prosegue dicendo che “a Benevento abbiamo avuto già il BCT a luglio e non è successo nulla, a Bari stanno ... Leggi su anteprima24

