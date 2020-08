Sconcerti: C’è qualcosa che brucia sempre dentro Conte. Questo è il problema (Di domenica 23 agosto 2020) Sconcerti parla della grande sensibilità di Antonio Conte che è una sua arma vincente perché ” trasformarla in energia serve spesso a creare una differenza”, ma anche una sua grande pecca che lo ha portato a chiudere in maniera burrascosa le sue ultime avventure Ma c’è qualcosa che brucia sempre dentro Conte. Questo è il problema Con la Juve chiese di andare via improvvisamente al secondo giorno di ritiro, con il Chelsea fece causa al club e adesso si ripete la situazione con l’Inter. Se l’Inter ha davvero commesso errori gravi, e può capitare, se Conte comunque è offeso irrimediabilmente, il rapporto è per forza finito. Le mosse ... Leggi su ilnapolista

