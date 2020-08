Psg, gli auguri degli ex Matuidi e Pastore: “Buona fortuna per la finale!” (Di domenica 23 agosto 2020) Attraverso il proprio profilo Instagram, il Psg ha pubblicato alcune storie tra cui si vedono due ex del club parigino: Blaise Matuidi, ex Juventus approdato all’Inter Miami in MLS, e Javier Pastore, centrocampista della Roma. I due calciatori hanno mandato il proprio messaggio di auguri per la finale di Champions League di questa sera contro il Bayer Monaco: “Buona fortuna alla squadra a tutto lo staff per la finale di stasera”, il messaggio del Flaco; “Spero veramente che questa sera il Psg vinca”, le parole del centrocampista ex Juve. Foto: Instagram PSG L'articolo Psg, gli auguri degli ex Matuidi e Pastore: “Buona fortuna per la finale!” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Il Bayern Monaco affronterà il Psg di Thomas Tuchel. Per i transalpini ... l’altra nel 1996 all’Olimpico di Roma contro l’Ajax), gli inglesi ne hanno conquistate ben sei. L’ultima l’anno scorso, nel ...

Psg-Bayern, dalle 21.00 La Diretta le probabili formazioni

Al Da Luz di Lisbona si chiude una Champions League infinita, durata quasi 14 mesi dalla prima partita dei preliminari fino a questo attesissimo atto finale. La Final Eight portoghese ha messo ...

