NBA Playoffs, Heat vicini alle semifinali: allungo Bucks e Lakers (Di domenica 23 agosto 2020) Continuano i Playoffs NBA, con gli allunghi di Bucks e Lakers. Gli Heat vanno sul 3-0 e sono ad un passo dalle semifinali, i Thunder battono un colpo. Altre quattro sfide di NBA Playoffs nella notte. Diversi i verdetti, dalla vittoria dei Milwaukee Bucks, che si portano sul 2-1, alla vittoria dei Miami Heat pronti … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

NBALatam : ?? Kawhi activando el MODO PLAYOFFS ?? - LFCMFighter : @cristianobosco @niccolomur Plus DJ e Ainge...anni bui poi fino alla rinascita con i nuovi Big 3. Ora mi coccolo Ta… - mediotiempo : Giannis Antetokounmpo lideró el triunfo de los Milwaukee Bucks ???? - Basketcaffe : #NBAPlayoffs - Dopo Raptors e Celtics, anche i Miami #Heat si portano sul 3-0 dopo la vittoria in gara 3 sugli Indi… - Basketcaffe : #NBAPlayoffs - I Milwaukee #Bucks superano i #Magic anche in gara 3 si portano in vantaggio nella serie, 2-1! Deva… -

Ultime Notizie dalla rete : NBA Playoffs Guida ai playoff: tutto quello che c'è da sapere su ogni serie del primo turno La Gazzetta dello Sport Playoff NBA: Danilo Gallinari, 20 punti nel primo successo playoff di OKC. VIDEO

Il n°8 azzurro è uno dei protagonisti della vittoria di OKC in gara-3 che riapre la serie: 20 punti con 4/11 dalla lunga distanza, uno dei quattro giocatori Thunder a chiudere oltre quota 20 (la secon ...

Basket: Nba, Toronto e Boston vincono ancora su Nets e 76ers

Ancora un successo per i Toronto Raptors e i Boston Celtics nelle rispettive serie dei playoff Nba in corso nella 'bolla' di Orlando. Così ora i campioni in carica e i Celtici conducono per 3-0 su Bro ...

Il n°8 azzurro è uno dei protagonisti della vittoria di OKC in gara-3 che riapre la serie: 20 punti con 4/11 dalla lunga distanza, uno dei quattro giocatori Thunder a chiudere oltre quota 20 (la secon ...Ancora un successo per i Toronto Raptors e i Boston Celtics nelle rispettive serie dei playoff Nba in corso nella 'bolla' di Orlando. Così ora i campioni in carica e i Celtici conducono per 3-0 su Bro ...