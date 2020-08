MotoGp – Incidente Vinales, Maverick racconta gli spaventosi momenti in Austria: “ecco cosa è successo” (Di domenica 23 agosto 2020) Un’altra domenica terrificante per Maverick Vinales: dopo lo spavento della scorsa settimana a causa dell’Incidente tra Zarco e Morbidelli, lo spagnolo della Yamaha è stato protagonista di un nuovo episodio spaventoso in Austria. Vinales è stato costretto a lanciarsi dalla sua M1 per un problema ai freni: la Yamaha dello spagnolo è finita poi contro le barriere andando a fuoco. “Difficile spiegare, alla fine quando ho provato a battagliare con Dovi ma era troppo difficile, dopo ho provato ad andare un po’ indietro per raffreddare un po’ le gomme, ma i freni andavano sempre giù, ero in pericolo di prendere quello davanti, poi ho provato ma niente, giocavo con la leva, provavo di frenare ma c’è stato un momento in cui la ... Leggi su sportfair

SkySportMotoGP : L'incidente di Vinales: si lancia dalla moto in rettilineo, è illeso. VIDEO #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP… - SkyTG24 : MotoGp Stiria: Yamaha senza freni, Vinales si butta a 210 km/h. Moto a fuoco. VIDEO - Eurosport_IT : Le parole di Valentino Rossi dopo l'incidente al GP d'Austria: oggi il Dottore se l'è vista davvero brutta... ??… - zazoomblog : MotoGp – Dovizioso in difficoltà in Austria: “era un disastro! E sull’incidente di Vinales…” - #MotoGp #Dovizioso… - Noninfluente : RT @maron_barbara: L'articolo dice 'Vinales salvo per miracolo'. Sinceramente ha rischiato molto di più la Scorsa gara conla moto che gli è… -