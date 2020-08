Molise: più tamponi che abitanti. E il bollettino nazionale va in tilt, poi il dietrofront (Di domenica 23 agosto 2020) Sono sette le persone morte con coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, 35.437 le vittime da inizio emergenza. I dati sono stati diffusi dal Ministero della Salute e sono consultabili sul sito della Protezione Civile. I guariti sono 205.470 con un incremento di 267. Non torna, però, il dato dei tamponi, che secondo i dati diffusi sarebbero 348.580, un numero evidentemente sbagliato se si pensa che ieri erano 77.674. Il solo Molise nelle ultime 24 ore ne avrebbe fatti 281.368, portando il totale dei tamponi effettuati nella regione a 312.454, ben oltre il numero complessivo degli abitanti della Regione che sono poco più di 305mila. Dopo circa un'ora qualcuno si deve essere accorto dell'errore, così il bollettino viene corretto: i tamponi effettuati in ... Leggi su iltempo

