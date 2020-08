Messa e rosario domenica 23 agosto in tv: programma, orari, canale e diretta streaming (Di domenica 23 agosto 2020) Il programma, gli orari e le informazioni sulla Santa Messa e del rosario nella giornata di domenica 23 agosto. Tante opzioni in tv per chi vorrà seguire le celebrazioni. Su Rai 1 (o in streaming su Rai Play) alle 10:50 verrà celebrata la Messa in diretta, prima dell’Angelus di Papa Francesco. Su canale 5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, con diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19. IL programma COMPLETO RAI UNO ore 10:50 – Santa Messa ore ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Messa rosario PROGRAMMA E ORARI - MESSA E ROSARIO domenica 23 agosto in tv: CANALE e diretta streaming Sportface.it Diocesi: Città di Castello, al via domani il triduo per la festa della Madonna delle Grazie

Domenica 23 agosto inizia il triduo di preparazione in vista della festa della Madonna delle Grazie, patrona di Città di Castello e della diocesi, animato da padre David M. Mejia Cisneros, vicario gen ...

Celebrata la festa in onore di San Rocco ad Arpaise

Riceviamo da Giovanni Russo e pubblichiamo: Ad Arpaise presso la Parrocchia Beata Vergine Maria, San Rocco, San Sebastiano, retta dal Parroco Don Albert Mwise si è svolta la festa religiosa in onore d ...

