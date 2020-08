Magnini medita un clamoroso ritorno: l’ex capitano azzurro a Tokyo 2021? (Di domenica 23 agosto 2020) Filippo Magnini a caccia del riscatto: l’ex capitano della nazionale italiana di nuoto, reduce dalla brutta vicenda che lo ha visto indagato per doping, dalla quale però è uscito a testa alta, dimostrando la sua innocenza, adesso è pronto per un grande ritorno. Paolo Bruno/Getty ImagesNella sua Pesaro per presentare il suo progetto “Remind”, Magnini ha parlato di quello che potrebbe essere un clamoroso ritorno in vasca: “sono stato lontano dallo sport forzatamente per tre anni: questo è il primo passo per ritornarci. Presto lo saprete: a settembre deciderò per il rientro a Tokyo. In questi momenti ho ritrovato le persone giuste che mi hanno aiutato a superare le difficoltà. Come ha detto il sindaco ... Leggi su sportfair

