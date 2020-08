Licenziato il tecnico che chiede la 'mancia' per cambiare il modem (Di domenica 23 agosto 2020) Licenziamento giusta causa tecnico telefonicoLicenziamento illegittimo: il ricorso in Cassazionechiedere somme non dovute per gli interventi lede il rapporto di fiduciaLicenziamento giusta causa tecnico telefonicoTorna su La Cassazione con l'ordinanza n. 16863/2020 (sotto allegata) ribadisce la correttezza delle decisioni dei giudici di primo e secondo grado sul licenziamento di un tecnico, cacciato dalla società di telefonia per cui lavorava perché ha chiesto e accettato indebitamente da una cliente 30 euro per la sostituzione di un modem. Intervento per il quale la società datrice lo pagava già. Correttamente quindi la Corte d'Appello ha rigettato l'impugnazione del dipendente, confermando il licenziamento. Accettare infatti denaro non dovuto compromette la fiducia della ... Leggi su studiocataldi

