L’ex presidente FIGC Abete: “la riapertura degli stadi? Non è ancora il momento” (Di domenica 23 agosto 2020) La stagione di calcio è da poco terminata, ma già si pensa alla ripartenza. Un argomento molto importante è quello del ritorno allo stadio dei tifosi, la situazione sembra ancora in alto mare. Ecco quanto dichiarato dall’ex presidente della FIGC Giancarlo Abete in un’intervista all’Italpress. “La riapertura degli stadi? Il problema va inserito nel contesto del Paese: di fronte alla crescita dei contagi e ad alcune restrizioni decise negli ultimi giorni dal Governo non è questo il momento opportuno. Resta comunque un discorso aperto: va verificato anche ciò che fa l’Uefa in relazione alle competizioni internazionali. C’è già un gran dibattito sulla partecipazione ... Leggi su calcioweb.eu

RaiNews : Un uomo 'crudele', 'bugiardo', 'ipocrita', 'senza principi', che 'non legge': così l'ex giudice federale Maryanne T… - VittorioSgarbi : 10 anni fa moriva l’ex Presidente della Repubblica Francesco Cossiga. Gli sono stato amico. E lui lo è stato con m… - riotta : L'ex consigliere del presidente Trump Steve Bannon, cocco della destra nazionalista anche in Europa, arrestato per… - RothMichela : RT @IlZebraapois: L'ex Presidente della Regione Sardegna Ugo Cappellacci (FI) deposita una denuncia per 'epidemia colposa' nei confronti de… - CalcioWeb : L'ex presidente FIGC #Abete: 'la riapertura degli stadi? Non è ancora il momento' - -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex presidente Elezioni Usa, Biden chiude la convention (sulla scia di Obama): «Liberiamo l’America da Trump» Corriere della Sera