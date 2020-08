Il Bayern Monaco ha vinto la sua sesta Champions. L'ex Coman stende il Psg (Di domenica 23 agosto 2020) AGI - Il Bayern Monaco vince la sua sesta Champions League superando per 1-0 il Psg. Ai tedeschi basta il gol, al minuto 58, dell'ex Kingsley Coman che di testa sfrutta al meglio un cross preciso di Kimmich. Per i parigini, che confermano la difficoltà per un esordiente di vincere l'atto conclusivo della manifestazione, resta il rimpianto di aver sprecato qualche occasione di troppo, soprattutto nel primo tempo. Il Bayern Monaco ha meritato di alzare la coppa dalle grandi orecchie al cielo visto che ha vinto tutte le ultime 11 partite in Champions League diventando la prima squadra nella storia a riuscirci. Nota di merito anche per Daniele Orsato, fischietto italiano della partita, che alla sua prima finale non sbaglia una ... Leggi su agi

