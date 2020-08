I furti di carta e cartone aumentano (Di domenica 23 agosto 2020) Il traffico illecito del cartone, molto comune e poco tracciabile, sta diventando una delle attività più redditizie per la criminalità organizzata Leggi su ilpost

Il traffico illecito del cartone, molto comune e poco tracciabile, sta diventando una delle attività più redditizie per la criminalità organizzata Lo scorso febbraio a Madrid, in Spagna, è stata scope ...

Le sfilano il portafoglio Caccia a 3 giovani ladre

Una cliente è stata derubata in un negozio di abbigliamento Le malviventi hanno subito prelevato dalla carta 1750 euro ...

