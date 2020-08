Hysaj potrebbe rientrare nel maxi scambio di mercato con la Roma (Di domenica 23 agosto 2020) L’asse di mercato Napoli-Roma è caldo. Il club partenopeo lavora per accaparrarsi Under e Veretout nell’ipotesi di un affare che comprenda il passaggio ai giallorossi di Arkadius Milik. Ma non solo. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che Napoli e Roma ragionano anche di Maksimovic e Hysaj. Con l’albanese si lavora per il rinnovo, ma l’accordo ancora non è stato raggiunto. “Nell’idea di maxi-scambio con la Roma si parla anche di Maksimovic e Hysaj, con l’esterno albanese si sta trattando il rinnovo del contratto ma non c’è ancora l’accordo“. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

