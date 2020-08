Halo e Meta Threads insieme per l'iniziativa GamersMask4Masks a supporto di medici e ospedali (Di domenica 23 agosto 2020) Meta Threads, una compagnia specializzata nella fabbricazione di indumenti, vestiti e accessori a tema gaming, ha annunciato una speciale partnership con Microsoft e il team di Xbox, per la realizzazione di speciali mascherine a tema Halo in edizione limitata, le quali saranno vendute a 19.99$.Tutto ciò, per uno scopo ben preciso: aiutare la campagna di beneficenza #GamersMask4Masks: per ogni mascherina acquistata, tutti i profitti saranno indirizzati a MasksForDocs, un'organizzazione dedita alla distribuzione di dispositivi di protezione per i medici e i lavoratori in prima linea, privi di scorte sufficienti.L'acquisto di una mascherina potrà finanziare la produzione di due maschere extra, le quali verranno donate agli ospedali, alle strutture mediche e allo staff in ... Leggi su eurogamer

