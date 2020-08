Elezioni amministrative a Fondi: in sei candidati a sindaco (Di domenica 23 agosto 2020) Anche i cittadini di Fondi sono chiamati alle urne il 20 e 21 settembre per l 'elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale . Sono state presentate ieri le candidature che hanno delineato ... Leggi su latinatoday

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni amministrative Elezioni comunali Venezia 2020: liste, simboli e candidati VeneziaToday COMUNALI – Venti i Comuni molisani al voto, presentate le liste: nomi e dettagli

ELEZIONI COMUNALI – Concluse le operazioni per la presentazione delle liste: per l’ufficialità bisogna attendere l’esito dei controlli dell’ufficio elettorale. Si sono concluse alle 12:00 di stamattin ...

“Patto Civico per Ariano”, Luparella: il nostro lavoro di squadra la risposta più adeguata per la città

In piena campagna elettorale anche il “Patto Civico per Ariano” che parteciperà alle elezioni amministrative con 5 liste. “Entriamo nel vivo della competizione con entusiasmo, dedizione e determinazio ...

