Coronavirus, oggi in Italia +1.210 nuovi casi positivi: contagio aumenta soprattutto nel Lazio e in Campania [DATI] (Di domenica 23 agosto 2020) I DATI sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 7 morti, 267 guariti e 1.210 nuovi casi (il dato più alto dal 12 maggio scorso, quando erano stati 1.402) ma purtroppo oggi non è stato fornito correttamente il numero dei tamponi quindi non possiamo conoscere la percentuale dei positivi sui controllati (cioè il dato più importante per comprendere il trend epidemiologico). Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi sono: Lombardia (239), Lazio (184), Veneto (145), Campania (138), Emilia Romagna (127), e Sardegna (81). Le Regioni invece con le performance più rassicuranti sono ... Leggi su meteoweb.eu

