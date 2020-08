Coronavirus: Mihajlovic positivo, ma è asintomatico. Tre casi alla Spal (Di domenica 23 agosto 2020) Quattro casi positivi al Coronavirus nei due principali campionati italiani, dopo quelli già accertati di questi giorni. Si tratta di tre calciatori della Spal e del tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic. Situazione, però, sotto controllo. Come specificato infatti dalle due società, tutti e quattro sono asintomatici e si trovano in isolamento. “Sinisa Mihajlovic, rientrato venerdì a Bologna, è stato sottoposto al tampone di controllo per il Covid-19 ed è risultato positivo – si legge sul sito rossoblu – Il tecnico, che è assolutamente asintomatico, resterà in isolamento per le prossime due settimane, come previsto dal Protocollo Nazionale. Sono stati effettuati in questi giorni anche i ... Leggi su calcioweb.eu

