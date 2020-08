Calciomercato Palermo, si punta ancora Corazza: per lui pronto un biennale. I dettagli (Di domenica 23 agosto 2020) Il Palermo si tuffa nuovamente a capofitto su Simone CorazzaL’edizione odierna del Giornale di Sicilia riporta le ultime notizie relative alla trattativa che potrebbe condurre l’attaccante della Reggina alla corte di Roberto Boscaglia. Il classe ‘91, infatti, resta uno degli obiettivi principali del duo Sagramola-Castagnini per il reparto avanzato. Ad attirare i rosanero le venticinque presenze e i quattordici gol messi a segno lo scorso anno in Serie C con la maglia amaranto, che hanno contribuito a far conquistare la promozione in cadetteria alla sua squadra, in virtù della prima posizione nel girone C. Eppure, in Serie B, al club calabrese non ci sarà posto per Simone Corazza. La società, infatti, per rispettare i regolamenti ... Leggi su mediagol

