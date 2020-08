Bielorussia, l'opposizione torna in piazza oggi per sfidare Lukashenko (Di domenica 23 agosto 2020) Per la seconda domenica consecutiva, la Bielorussia si prepara a manifestazioni di protesta, convocate oggi dall'opposizione contro l'uomo forte Alexander Lukashenko, a due settimane dalla contestatissima... Leggi su feedpress.me

RaiNews : #Bielorussia, opposizione di nuovo in piazza contro Lukashenko. Il Presidente minaccia: 'Forze armate pronte ad int… - robertosaviano : #Lukashenko è un dittatore al potere dal '94. Ha arrestato dissidenti, boicottato ogni opposizione, truccato i risu… - GazzettaDelSud : #Bielorussia, l'opposizione torna in piazza oggi per sfidare #Lukashenko - pauloflorenz : Bielorussia, decine di migliaia in piazza contro il Presidente Lukashenko - jobwithinternet : RT @Soffotcka: Bielorussia.Minsk!!!!Senza soldi niente rivoluzione!!!! La cosiddetta opposizione bielorussa divide la paghetta dopo la mani… -