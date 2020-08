Bergomi e quel “purtroppo” che ha fatto infuriare i tifosi della Juve (Di domenica 23 agosto 2020) I tifosi della Juventus non hanno preso bene le parole pronunciate dall’ex capitano dell’Inter e ora commentatore Sky, Beppe Bergomi, dopo la finale di Europa League. Lo ‘Zio’ si è lasciato scappare un “purtroppo” che ha fatto infuriare i sostenitori bianconeri: “il campionato purtroppo in Italia per nove anni lo ha vinto la Juventus“, ha affermato l’ex nerazzurro. E sui social è esplosa la polemica.L'articolo Bergomi e quel “purtroppo” che ha fatto infuriare i tifosi della Juve CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : #Bergomi e quel “purtroppo” che ha fatto infuriare i tifosi della #Juve - - pws1970 : @Zelgadis265 purtroppo diventa grave se la dici dopo aver fatto quel gesto da ignorante durante una finale, sincera… - JuveIntino : RT @arbitromirko: @FedericoFerri bella figura di merda vi sta facendo fare quel prescritto di Bergomi. - bughybughi : @Simone99402388 Per me no. Sta alla linea editoriale del canale. Bergomi è una vita che sta sul quel canale ed è pr… - cosimosimone2 : RT @arbitromirko: @FedericoFerri bella figura di merda vi sta facendo fare quel prescritto di Bergomi. -

Ultime Notizie dalla rete : Bergomi quel Bergomi e quel “purtroppo” che ha fatto infuriare i tifosi della Juve CalcioWeb Tifosi Juventus contro Bergomi per un "purtroppo" di troppo

Come riporta il Corriere dello Sport, i tifosi della Juventus non hanno digerito le parole pronunciate dall'ex capitano dell'Inter e ora commentatore Sky, Beppe Bergomi, dopo la finale di Europa Leagu ...

Siviglia-Inter, la moviola: grave il mancato rosso a Diego Carlos. E quel tocco di mano…

Già lunedì potrebbe esserci il confronto decisivo con il presidente Steven Zhang che nonostante il ko ha parlato di "stagione molto positiva" e ha lodato staff e giocatori. Nel precedente sfogo a Berg ...

Come riporta il Corriere dello Sport, i tifosi della Juventus non hanno digerito le parole pronunciate dall'ex capitano dell'Inter e ora commentatore Sky, Beppe Bergomi, dopo la finale di Europa Leagu ...Già lunedì potrebbe esserci il confronto decisivo con il presidente Steven Zhang che nonostante il ko ha parlato di "stagione molto positiva" e ha lodato staff e giocatori. Nel precedente sfogo a Berg ...