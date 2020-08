Aouar Juventus, dalla Francia sicuri: il giocatore ha deciso (Di domenica 23 agosto 2020) Aouar Juventus – La Juventus cerca di puntellare il reparto in vista della prossima stagione. I bianconeri adesso guardano anche in Francia dove sarebbe stato adocchiato in casa Lione un potenziale innesto per la mediana. Si tratta di Aouar: il calciatore ha letteralmente stregato Fabio Paratici e stando a quanto riferito dalla stampa transalpina sembrerebbe essere arrivata la decisione del gioiellino allenato da Garcia. La Juve può sorridere. Aouar Juve: il giocatore ha deciso Secondo le ultime indiscrezioni riportate da “Le10Sport” il centrocampista classe ’98 del Lione avrebbe espresso la sua preferenza per i colori bianconeri. Leggi anche: Messi Juventus, ... Leggi su juvedipendenza

