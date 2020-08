Viviana e Gioele "morti in momenti e luoghi diversi". Ricerche sul campo, altra svolta? (Di sabato 22 agosto 2020) Viviana Parisi e Gioele Mondello "uccisi in due momenti e in due luoghi distinti, diversi". A suggerire una possibile svolta nelle indagini sulla tragedia di Caronia è Pietro Venuti, avvocato della famiglia di Daniele Mondello, marito e padre delle vittime. "Riteniamo complicato - ha spiegato l'avvocato - il trascinamento nella fitta boscaglia del corpo del bimbo", ritrovato a 400 metri di distanza dal traliccio sotto il quale lo scorso 8 agosto è stato rinvenuto il cadavere della madre. Secondo gli inquirenti, l'ipotesi è che il corpo straziato del piccolo sia stato divorato e disperso dagli animali selvatici che popolano il bosco a margine dell'A20 Messina-Palermo: suini neri dei Nebrodi allo stato brado, volpi, istrici. "Magari la madre ... Leggi su liberoquotidiano

gaiatortora : Avvocato di Mondello per pietà del piccolo Gioele e della sua mamma la smetta di andare in TV a spiattellare tutti… - rtl1025 : ?? Le tracce individuate vicino all'autostrada sarebbero di #Gioele Mondello, scomparso con la madre Viviana il 3 ag… - Adnkronos : #Gioele, carabiniere in congedo trova dei resti: sopralluogo in corso - LaStampa : I legali dei Mondello: “Viviana e Gioele morti in momenti e posti diversi” - ultimenotizie : 'Noi pensiamo che #Gioele e Viviana siano morti in due momenti e in due luoghi distinti, diversi, anche perché rite… -