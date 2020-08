Terremoto in Grecia: scossa di magnitudo 4.2 nella zona di Kalavrita (Di sabato 22 agosto 2020) Terremoto in Grecia. Stamattina, 22 agosto, i sismografi hanno avvertito una scossa di Terremoto di magnitudo 4.2 della scala Richter ha colpito la zona di Kalavrita, nel nord del Peloponneso. I sismografi hanno registrato la scossa alle 6:30. Lo scrive Iefimerida.gr. L’Istituto di geodinamica dell’Osservatorio nazionale … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

paolopicone70 : Grecia: una scossa di terremoto nel Peloponneso di magnitudo 4.2. Nessun danno a cose - CiaoKarol : Forte scossa di terremoto in Grecia, magnitudo 4.2. nella zona di Kalavrita, nord del Peloponneso: Terremoto in Gre… - CiaoKarol : ?? +++ ULTIMA ORA +++?? Forte scossa di terremoto in Grecia Magnitudo 4.2. nella zona di Kalavrita, nord del Pelopon… - EmMicucci : RT @ilmessaggeroit: #terremoto in #grecia, forte scossa nel nord del Peloponneso - Ultron65 : RT @ilmessaggeroit: #terremoto in #grecia, forte scossa nel nord del Peloponneso -