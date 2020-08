Telese, la discesa in campo di Di Santo: “Apriamo un nuovo capitolo” (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Ieri pomeriggio abbiamo presentato la nostra lista Telese Città presso gli uffici comunali”. Comincia così la nota stampa di Nicola Di Santo, candidato sindaco per Telese Città. “Comincia così – prosegue – un percorso nuovo nel quale, con i nostri concittadini, porteremo avanti le idee, i progetti e le proposte che saranno il frutto del dialogo e della partecipazione di tutti. In questi anni Telese ha conseguito obiettivi importanti e garantito crescita e serenità alla nostra comunità. Di questo il mio ringraziamento va a Pasquale Carofano e alla squadra di amministratori che lo hanno affiancato. Si apre ora un nuovo capitolo che, con rinnovato slancio e con la collaborazione di tutti, si ... Leggi su anteprima24

