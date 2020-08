Simona Bimbi scomparsa nel pisano, l’appello del marito: “Torna a casa”. La speranza delle figlie (Di sabato 22 agosto 2020) Paura per le sorti di Simona Bimbi, donna di 46 anni scomparsa da Forcoli (Pisa) dal 18 agosto. E così il marito Maurizo Cheli, dal quale si era separata da circa un anno ha lanciato un appello: “Torna a casa, i problemi si risolvono”. Chei ha quindi raccontato: “Era preoccupata perché non avendo un lavoro … L'articolo Simona Bimbi scomparsa nel pisano, l’appello del marito: “Torna a casa”. La speranza delle figlie NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

PISA – Uscita da casa e svanita nel nulla. Non in una notte fredda e tragica come quella di Roberta Ragusa (con la quale condivide età e luoghi, la provincia di Pisa), ma in una mattina di sole del 18 ...«Vado a fare una giratina, ci vediamo dopo». Un dialogo breve, quasi fortuito per come è nato. In via Salaiola a La Rosa di Terricciola poco prima delle 9 di martedì 18 agosto una delle figlie di Simo ...