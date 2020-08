Scuola: possibile uso paritarie per spazi aggiuntivi (Di sabato 22 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 22 AGO - Il ricorso alle scuole paritarie da parte degli Enti locali competenti per trovare spazi aggiuntivi è del tutto possibile e non è mai stato previsto il contrario. Né potrebbe ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Il ricorso alle scuole paritarie da parte degli Enti locali competenti per trovare spazi aggiuntivi è del tutto possibile e non è mai stato previsto il contrario. Né potrebbe e ...

Scuole, le indicazioni dell’Iss

Scuola, l’Istituto superiore di sanità ha reso note, in un documento,le indicazioni per la riapertura e i comportamenti da adottare. «In una prospettiva di possibile circolazione del virus a settembre ...

