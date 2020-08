Scuola, Bonetti: 'Bimbi malati? Congedi e smart working ai genitori' (Di sabato 22 agosto 2020) Congedi retribuiti e diritto allo smart working per i genitori per tutta la durata della malattia o della quarantena del bambino: è questa la proposta del ministro della Famiglia Elena Bonetti in ... Leggi su tgcom24.mediaset

Corriere : «Bimbi malati o quarantena? Congedi e smart working» - ScuolaNoCovid : RT @serenel14278447: «Bimbi malati o quarantena? Congedi e smart working per i genitori» - SchoolrHQ : #Congedi retribuiti e diritto allo #smartworking per i genitori per la durata della malattia o della #quarantena de… - lucen65 : RT @Corriere: «Bimbi malati o quarantena? Congedi e smart working per i genitori» - stepadpv : Finalmente qualcuno del governo si è accorto dei problemi per le famiglie! Cosa accadrà? Lo sapremo nelle prossime… -