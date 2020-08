Scuola, arrivano le linee guida ufficiali: cosa succede in caso di alunno positivo al Covid (Di sabato 22 agosto 2020) Scuola, arrivano le linee guida ufficiali. L’Iss, i ministeri e gli organi competenti hanno redatto un documento che prevede cosa debbano fare le scuole in caso di sospetto o positivo tra gli alunni e il personale scolastico. Nel report vengono prese in considerazione tutte le possibilità e le azioni che vanno intraprese dalla Scuola, dai genitori e dai medici. arrivano le linee guida ufficiali sul comportamento che si dovrà seguire nelle scuole nel caso in cui venga riscontrato tra gli alunni un caso di positività al Covid-19. Le raccomandazioni sono contenute nel rapporto ‘Indicazioni ... Leggi su limemagazine.eu

princigallomich : Scuola, arrivano le misure per la riapertura “Ma non c’è rischio zero” - angiuoniluigi : RT @leggoit: Scuola, Arcuri: «Distribuiremo 11 milioni di mascherine al giorno e 170mila litri di gel. I bancho? Arrivano» - ersiormando : RT @alba54239901: @fattoquotidiano Tutte le nefandezze fatte dai Ministri della Pubblica Istruzione da Berlusconi in poi e le loro manchevo… - leggoit : Scuola, Arcuri: «Distribuiremo 11 milioni di mascherine al giorno e 170mila litri di gel. I bancho? Arrivano» - Lia72776786 : @nzingaretti @pdnetwork State mischiando tutto voi e la #MinestraAzz, gli auspici arrivano dai genitori che non san… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola arrivano Covid-area nelle scuole: la febbre si misura a casa e chi ha sintomi va isolato

La curva dei contagi sale e così anche la consapevolezza che, con l'avvio dell'anno scolastico, potrebbero verificarsi casi positivi anche in classe. In quel caso bisogna sapere come comportarsi senza ...

Scuola, Arcuri: 'Distribuiremo 11 milioni di mascherine al giorno e 170mila litri di gel. I bancho? Arrivano'

Cronaca - La loro collaborazione, della quale sono certo, sarà fondamentale per la riapertura delle scuole in sicurezza. E tra poco - spiega Arcuri - partirà la distribuzione dei nuovi banchi . Ma anc ...

La curva dei contagi sale e così anche la consapevolezza che, con l'avvio dell'anno scolastico, potrebbero verificarsi casi positivi anche in classe. In quel caso bisogna sapere come comportarsi senza ...Cronaca - La loro collaborazione, della quale sono certo, sarà fondamentale per la riapertura delle scuole in sicurezza. E tra poco - spiega Arcuri - partirà la distribuzione dei nuovi banchi . Ma anc ...