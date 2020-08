Sara Croce, il costume è intero. Ma tutto aperto. E tutti inneggiano al ‘pacco’ (Di sabato 22 agosto 2020) Mai dire mai: la bellissima Sara Croce si era pubblicamente ripromessa di non fidanzarsi mai con un calciatore. Il tutto era avvenuto sotto lo sguardo di Lorella Boccia, nello studio di Rivelo. “Penso che mettersi con un calciatore sia sinonimo di corna, perché ho delle amiche che sono state con calciatori ed è un macello. Sono giovani, pieni di ragazze e quindi non mi fidanzerei mai con un calciatore”, aveva fermamente dichiarato la vamp televisiva. La star dei programmi di Paolo Bonolis aveva poi concluso con una solenne affermazione: “(…) Lo dico adesso a Rivelo, rivelazione: non mi fidanzerò mai con un calciatore, lo giuro solennemente”. E oggi, che fine hanno fatto tutte quelle convinzioni? La risposta è che alle emozioni non si comanda e, adesso, ... Leggi su tuttivip

DAVIDE651228 : @luigidimaio Ma invece del taglio dei parlamentari, perché non un taglio ai vostri stipendi?? Tipo la metà? A occhi… - violet6femme : @leo97846786 Morale: sbarbo ferito ha i punti, sbarbo con morosa cretina diseredato, mamma e nonna croce sopra sugl… - Leone67Leone67 : Un solo povero cristo ? L'abbiamo ucciso inchiodandolo ad una croce !! Tu sei come i mercanti che vendono bestie d… - MrsIngr : @TizianaFerrario A occhio e croce, nonna Clara, napoletana, laureata, era in Germania a perfezionare la lingua; non… - Gaia_Mai_ : @Tri_nity79 @CanettiQueen Certo, però occhio e croce la spesa per pagare gli stipendi a praticamente il doppio degl… -

Ultime Notizie dalla rete : Sara Croce Sara Croce, il costume è intero. Ma tutto aperto. E tutti inneggiano al ‘pacco’ TuttiVip Cri Sibillini, a settembre al via i lavori per la costruzione del Centro Polifunzionale di Protezione Civile

Cri Sibillini, probabilmente i lavori per la costruzione del Centro Polifunzionale di Protezione Civile realizzato dalla Croce Rossa Italiana, Unità di progetto Sisma Centro Italia inizieranno a sette ...

Coronavirus, oltre 600 tamponi al drive in del porto di Civitavecchia

CIVITAVECCHIA – «Nella giornata di ieri sono stati eseguiti 600 tamponi al drive in del porto di Civitavecchia». Lo fa sapere l’Unità di Crisi della Regione Lazio. «Le procedure di test – spiega l’Uni ...

Cri Sibillini, probabilmente i lavori per la costruzione del Centro Polifunzionale di Protezione Civile realizzato dalla Croce Rossa Italiana, Unità di progetto Sisma Centro Italia inizieranno a sette ...CIVITAVECCHIA – «Nella giornata di ieri sono stati eseguiti 600 tamponi al drive in del porto di Civitavecchia». Lo fa sapere l’Unità di Crisi della Regione Lazio. «Le procedure di test – spiega l’Uni ...