Regionali – Le liste: dai ritorni di Tosi e Azzollini (e della lista Mastella) ai leghisti col bonus sostituiti in corsa. I nomi: tra cambi casacca e impresentabili (Di sabato 22 agosto 2020) Si è chiusa alle 12 la partita per la presentazione delle liste elettorali in Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia, le sei Regioni al voto il 20 e 21 settembre prossimi. Una maratona che, per i partiti, va avanti da settimane, tra tentativi di alleanza in extremis e candidati eccellenti fatti fuori dopo lo scandalo del bonus 600 euro incassato da alcuni consiglieri locali. Mentre in Veneto, Toscana e Campania i giochi sono chiusi da tempo, c’era attesa per eventuali colpi di scena in Puglia e Marche, al centro delle trattative tra Pd e Movimento 5 stelle dopo gli appelli all’unità del premier Giuseppe Conte e del ministro Luigi Di Maio. Un’intesa che però è stata raggiunta solo in Liguria con il candidato unitario Ferruccio Sansa. E ora è nelle decine di liste ... Leggi su ilfattoquotidiano

