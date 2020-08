Rassegne, i Generator +18 e +16 incoronano i primi vincitori del Giffoni Film Festival: sono Auerhouse e Our Lady Of The Nile (Di sabato 22 agosto 2020) Auerhouse (Germania) di Neele Leana Vollmar per la sezione Generator +18 e Our Lady Of The Nile (Francia, Belgio, Ruanda) di Atiq Rahimi per i Generator +16 sono i Film vincitori della prima parte, che si chiude oggi, della 50/a edizione del Giffoni Film Festival, che si sta svolgendo sia ‘in presenza’ nella cittadina campana, nel pieno rispetto delle norme anticovid sia con una parte online. La seconda parte si terra’ dal 25 al 29 agosto per i giurati Generator +13. Seguiranno, da settembre e novembre, una rete di attivita’ ed eventi e dal 26 al 30 dicembre spazio ai giurati piu’ giovani, +6 e +10. i sarebbe stato impossibile tradire i ragazzi di ... Leggi su ildenaro

