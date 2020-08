PSG, Tuchel: “È la partita della vita. Ho parlato con i miei giocatori che hanno già vinto la coppa…” (Di sabato 22 agosto 2020) L'allenatore del PSG, Tuchel carica la squadra alla vigilia della sfida più importante della storia del club francese. Ecco le dichiarazioni in conferenza dell'ex mister del Borussia Dortmund.LE PAROLE DI Tuchelcaption id="attachment 809396" align="alignnone" width="1024" Tuchel (getty images)/captionSulla sfida contro il Bayern: "Due squadre molto forti si contenderanno la Champions, sarà una gara dura in modo particolare. Noi rispettiamo i nostri avversari, ma stiamo preparando la partita esattamente come abbiamo fatto con i nostri precedenti sfidanti. Servirà la giusta combinazione tra libertà e sicurezza. Loro sono stati in finale 11 volte, conoscono questo tipo di match. Non dovremo fare niente di speciale, lo è già di suo la ... Leggi su itasportpress

