Occhiali del Mahatma Gandhi battuti all’asta per 260 mila sterline: il proprietario aveva rischiato di buttarli (Di sabato 22 agosto 2020) Un paio di Occhiali posseduti dal Mahatma Gandhi sono stati battuti all’asta a Londra per 260 mila sterline (poco meno di 290 mila euro). “Li abbiamo trovatiquattro settimane fa nella nostra cassetta delle lettere, lasciati da un gentiluomo il cui zio li aveva ricevuti dallo stesso Gandhi”, ha spiegato la East Bristol Auctions.L’eroe indiano della non-violenza era famoso per donare i suoi vecchi oggetti a coloro che ne avevano bisogno. E’ il caso degli Occhiali dati allo zio del venditore che lavorava alla British Petroleum in Sudafrica negli anni ’20-’30. Il prezzo iniziale stimato era di circa 15 mila sterline, una cifra ... Leggi su huffingtonpost

