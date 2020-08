Maria De Filippi si confessa, “Non riuscirei mai a vivere senza un cane…” (Di sabato 22 agosto 2020) Maria De Filippi ama molto i cani. La regina di casa Mediaset non ha mai nascosto di avere un debole per questi animali e lo ha ribadito, nelle ultime ore, in un’intervista rilasciata a Chi, il giornale diretto da Alfonso Signorini. Proprio tra le righe del settimanale, la conduttrice ha parlato del rapporto con i suoi due cani di cui non potrebbe proprio fare a meno. Ugo e Filippa sono i due bassotti che riempiono le giornate, sempre molto impegnate, di Maria De Filippi. Uno dei due cani, il maschietto, ha dato non poche preoccupazione alla donna che ha confessato come, quando il suo amico a quattro zampe era malato, è stata in apprensione. Maria De Filippi e la malattia del cane Ugo Uno dei periodi più difficili per Maria De ... Leggi su kontrokultura

